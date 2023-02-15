ЕС готовит санкции против компании, помогающей России нелегально перевозить нефть

Судоходная компания SUN Ship Management помогает России обходить санкции и нелегально перевозить санкции. Поэтому ЕС готовит санкционные ограничения и против дубайской компании.

Способствует прибылям России

Дубайский SUN Ship Management стал одним из основных транспортировщиков российской нефти, а соответственно и источником прибыли России. Компания помогла организовать контракты с большим количеством стран.

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ЕС готовит санкции

Поэтому ЕС готовит санкционные ограничения против SUN Ship Management, о чем сообщили трое дипломатов на условиях анонимности.

Дипломаты заявили, что компания, вероятно, попала во владение флотом российских нефтяных танкеров, которые больше не могут перевозить сырье из-за санкционных ограничений. В собственности SUN танкеры смогли продолжить работу.

Что известно о SUN Ship Management

В апреле 2022 года компания тайно разместила у себя 92 судна российской государственной компании Совкомфлот. Это было сделано для организации в будущем тайной перевозки российской нефти в случае санкций против России.

Компания SUN Ship Management Ltd базируется в Дубае, основными бенефициарами являются граждане ОАЭ и России. Танкеры компании занимаются перевозками нефти под флагами Либерии и Кипра. В среднем они вмещают в себя не менее 150 тысяч тонн нефти.