Вдвое дешевле: mono запустил новый проект –"тайные боксы" для заказа непроданной еды в кафе

Платформа Expirenza, созданная разработчиками monobank для заведений питания, представила новую услугу "Тайные боксы". Она предусматривает продажу наборов с едой по специальным ценам и популяризирует культуру сознательного потребления.

Боксы с непроданной едой

О старте пилотного проекта сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, информирует 24 Канал. Он привел данные исследования, согласно которому в США в 2019 году около 81 миллион тонн продовольствия осталось неиспользованным или непроданным.

Смотрите также Крупнейшего производителя алкоголя в Украине лишили лицензии на торговлю

Это составило 30 – 40% от общего запаса пищи, оцененного в 408 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 130 миллиардам порций.

Мы исследовали, есть ли такая проблема в Украине, и оказалось – да. Поэтому запускаем пилотный проект "Тайные боксы",

– отметил Гороховский.

Как работает инициатива

Заведения-участники продают специальные наборы, в которые входят свежие блюда, выпечка и десерты, которые не были реализованы в течение дня. Покупатели заранее не знают, что именно получат, - наполнение бокса остается сюрпризом до момента получения.

Важно. Стоимость таких боксов является фиксированной, но их содержимое имеет вдвое выше рыночную цену. Например, Гороховский опубликовал фото бокса с пончиками, который стоит 99 гривен, хотя реальная стоимость блюд в нем - 337 гривен.

Инициатива уже доступна киевлянам

На старте проекта к инициативе присоединилось более 20 заведений в Киеве, среди них: Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тетка Клара, Klara Bakery. В то же время количество доступных боксов пока ограничено.

На сайте Expirenza указано, что существует три категории "Тайных боксов":

99 гривен

149 гривен

199 гривен

Каждый из них содержит продукты вдвое дороже стоимости. Заказ возможен только в определенное время, а пользователи приложения Expirenza будут получать уведомления о доступных боксах.

"Мы стремимся, чтобы как можно больше людей наслаждались вкусной едой, развивая культуру сознательного потребления и zero waste", - отмечают в Expirenza.

Справка. Аналогичная услуга существует в европейских странах (приложение TooGoodToGo), и в таком случае еду не выбрасывают, а продают по низкой цене.