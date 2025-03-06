Боксы с непроданной едой
О старте пилотного проекта сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, информирует 24 Канал. Он привел данные исследования, согласно которому в США в 2019 году около 81 миллион тонн продовольствия осталось неиспользованным или непроданным.
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Это составило 30 – 40% от общего запаса пищи, оцененного в 408 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 130 миллиардам порций.
Мы исследовали, есть ли такая проблема в Украине, и оказалось – да. Поэтому запускаем пилотный проект "Тайные боксы",
– отметил Гороховский.
Как работает инициатива
Заведения-участники продают специальные наборы, в которые входят свежие блюда, выпечка и десерты, которые не были реализованы в течение дня. Покупатели заранее не знают, что именно получат, - наполнение бокса остается сюрпризом до момента получения.
Важно. Стоимость таких боксов является фиксированной, но их содержимое имеет вдвое выше рыночную цену. Например, Гороховский опубликовал фото бокса с пончиками, который стоит 99 гривен, хотя реальная стоимость блюд в нем - 337 гривен.
Инициатива уже доступна киевлянам
На старте проекта к инициативе присоединилось более 20 заведений в Киеве, среди них: Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тетка Клара, Klara Bakery. В то же время количество доступных боксов пока ограничено.
На сайте Expirenza указано, что существует три категории "Тайных боксов":
- 99 гривен
- 149 гривен
- 199 гривен
Каждый из них содержит продукты вдвое дороже стоимости. Заказ возможен только в определенное время, а пользователи приложения Expirenza будут получать уведомления о доступных боксах.
"Мы стремимся, чтобы как можно больше людей наслаждались вкусной едой, развивая культуру сознательного потребления и zero waste", - отмечают в Expirenza.
Справка. Аналогичная услуга существует в европейских странах (приложение TooGoodToGo), и в таком случае еду не выбрасывают, а продают по низкой цене.