Бокси з непроданою їжею

Про старт пілотного проєкту повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, інформує 24 Канал. Він навів дані дослідження, згідно з яким у США у 2019 році близько 81 мільйон тонн продовольства залишилося невикористаним або непроданим.

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Це становило 30 – 40% від загального запасу їжі, оціненого у 408 мільярдів доларів, що еквівалентно приблизно 130 мільярдам порцій.

Ми дослідили, чи є така проблема в Україні, і виявилося – так. Тому запускаємо пілотний проєкт "Таємні бокси",

– зазначив Гороховський.

Як працює ініціатива

Заклади-учасники продають спеціальні набори, до яких входять свіжі страви, випічка та десерти, які не були реалізовані впродовж дня. Покупці заздалегідь не знають, що саме отримають, — наповнення боксу залишається сюрпризом до моменту отримання.

Важливо. Вартість таких боксів є фіксованою, але їхній вміст має вдвічі вищу ринкову ціну. Наприклад, Гороховський опублікував фото боксу з пончиками, який коштує 99 гривень, хоча реальна вартість страв у ньому — 337 гривень.

Ініціатива вже доступна киянам

На старті проєкту до ініціативи приєдналося понад 20 закладів у Києві, серед них: Milk Bar, Soul Cafe, Idealist Coffee, Musafir, МАМА МАНАНА, The Cake, Ponchyk Boy, Тітка Клара, Klara Bakery. Водночас кількість доступних боксів поки що обмежена.

На сайті Expirenza зазначено, що існує три категорії "Таємних боксів":

99 гривень

149 гривень

199 гривень

Кожен із них містить продукти вдвічі дорожчої вартості. Замовлення можливе лише у визначений час, а користувачі застосунку Expirenza отримуватимуть сповіщення про доступні бокси.

"Ми прагнемо, щоб якомога більше людей насолоджувалися смачною їжею, розвиваючи культуру свідомого споживання та zero waste", — наголошують в Expirenza.

Довідково. Аналогічна послуга існує в європейських країнах (додаток TooGoodToGo), і в такому випадку їжу не викидають, а продають за низькою ціною.