Как пожилым людям и пенсионерам подключить самый дешевый тариф Vodafone

До 30 ноября украинцы в возрасте от 55 лет могут подать заявку на подключение тарифа "Flexx Go" от Vodafone за 200 гривен в месяц, сообщает оператор.

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Для сравнения: стандартная стоимость этого пакета составляет 420 гривен за четыре недели. При этом менять номер телефона не нужно.

Заявку на перенос можно оформить онлайн, однако для завершения процедуры придется посетить магазин Vodafone, где абоненту выдадут специальную SIM-карту и оформят договор. Для подключения необходимо:

Быть в возрасте от 55 лет; Подать заявку на перенос номера в сеть Vodafone через услугу MNP или подключиться как новый абонент; Посетить магазин оператора для завершения процедуры; Иметь при себе паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Как указано на официальном сайте Vodafone, специальная абонентская плата в размере 200 гривен в месяц доступна именно для людей в возрасте от 55 лет. Тем, кто переносит номер в Vodafone, дополнительно платить за саму процедуру не нужно.

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В то же время предложение не распространяется на действующих абонентов Vodafone, которые уже пользуются услугами оператора. Воспользоваться акцией могут только новые клиенты или те, кто переносит свой номер в сеть Vodafone.

Обратите внимание! По окончании акции стоимость тарифа изменится на стандартную. Она составит от 280 гривен, в зависимости от условий предоставления пакета услуг.

Какой недорогой тариф для пенсионеров предлагает "Киевстар"

Ранее "Киевстар" также ввел специальный тариф для пенсионеров. Украинцы от 55 лет могут подключить контрактный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 370 гривен в месяц. За эти деньги абоненты получают:

безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";

300 минут на звонки на другие мобильные и городские номера в Украине, а также за границу;

20 ГБ мобильного интернета;

300 SMS в Украине;

услугу "Отсрочка платежа";

домашний интернет и "Киевстар ТВ".

Пакет мобильного интернета можно использовать в Украине и в странах, где действует услуга "Роуминг как дома". По условиям тарифа, все 20 ГБ можно потратить в Украине или использовать до 12 ГБ за рубежом.