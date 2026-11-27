Як старшим людям і пенсіонерам підключити найдешевший тариф Vodafone

До 30 листопада українці віком від 55 років можуть подати заявку на підключення тарифу "Flexx Go" від Vodafone за 200 гривень на місяць, повідомляє оператор.

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Для порівняння, стандартна вартість цього пакета становить 420 гривень за чотири тижні. При цьому змінювати номер телефону не потрібно.

Заявку на перенесення можна оформити онлайн, однак для завершення процедури доведеться відвідати магазин Vodafone, де абоненту видадуть спеціальну SIM-картку та оформлять договір. Для підключення потрібно:

Бути віком від 55 років; Подати заявку на перенесення номера до мережі Vodafone через послугу MNP або підключитися як новий абонент; Відвідати магазин оператора для завершення процедури; Мати при собі паспорт та індивідуальний податковий номер.

Як зазначено на офіційному сайті Vodafone, спеціальна абонплата у 200 гривень на місяць доступна саме для людей віком від 55 років. Для тих, хто переносить номер до Vodafone, додатково платити за саму процедуру не потрібно.

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Водночас пропозиція не поширюється на чинних абонентів Vodafone, які вже користуються послугами оператора. Скористатися акцією можуть лише нові клієнти або ті, хто переносить свій номер до мережі Vodafone.

Зауважте! Після завершення акції вартість тарифу зміниться на стандартну. Вона становитиме від 280 гривень, залежно від умов надання пакета послуг.

Який дешевий тариф для пенсіонерів пропонує Київстар

Раніше спеціальний тариф для пенсіонерів запровадив також Київстар. Українці від 55 років можуть підключити контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 370 гривень на місяць. За ці гроші абоненти отримують:

безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар;

300 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери в Україні, а також за кордон;

20 ГБ мобільного інтернету;

300 SMS в Україні;

послугу "Відстрочка платежу";

домашній інтернет і Київстар ТБ.

Пакет мобільного інтернету можна використовувати в Україні та в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома". За умовами тарифу, усі 20 ГБ можна витратити в Україні або використати до 12 ГБ за кордоном.