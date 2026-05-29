Vodafone вдвое снизил цену на тариф: кто может платить всего 175 гривен

В 2026 году украинские операторы мобильной связи значительно подняли расценки на свои тарифы, однако порой предлагают выгодные акции. В частности, Vodafone дает возможность подключить тарифный пакет всего за 175 гривен в месяц.

Кому доступен тариф за 175 гривен

Об особенностях тарифного плана мобильный оператор рассказывает на официальной странице Vodafone.

Недорогой пакет услуг можно найти в тарифном плане Gigabit Net Bussiness. Он ориентирован на корпоративных клиентов Vodafone, то есть для предпринимателей, в частности, ФЛП.

Базовая цена тарифа в целом составляет 350 гривен в месяц. Однако новые бизнес-клиенты сейчас могут получить 50% скидки при подключении к этому плану, то есть платить только 175 гривен ежемесячно. Однако акция действует только действует только 6 месяцев после подключения.

Тариф предоставляется для подключения в нежилых помещениях на первых этажах многоэтажных домов,

– объяснили в компании.

Если клиенты стремятся подключить Gigabit Net Bussiness в отдельных зданиях, стоимость может быть другой, ведь тариф рассчитают в зависимости от сложности работ по подключению.

Важно! С седьмого месяца будет действовать базовая цена тарифного плана, то есть 350 гривен в месяц.

Особенности тарифного плана

В пакете услуг абоненты Vodafone получают скоростной оптический интернет со скоростью до 1 000 мегабит в секунду.

Впрочем, есть два условия для получения максимальной скорости интернета:

Во-первых, необходимо установить роутер, который поддерживает такую скорость.

Во-вторых, также обязательно требуется установка специального оптического терминала. Но последний компания оборудует бесплатно.

К тому же в компании обещают, что Gigabit Net Business может работать до 100 часов без света в случае отключений. Для этого клиенты должны только запитать роутер и оптический терминал, который предоставляется при подключении, например, с помощью павербанка.

Другие тарифы Vodafone для бизнеса

Кроме этого тарифного плана, украинцы могут найти в Vodafone и другие тарифы, ориентированные на нужды бизнеса:

Business Pro, который стоит 330 гривен в месяц и имеет оптимальный набор услуг;

и имеет оптимальный набор услуг; Business Unlim стоимостью 400 гривен в месяц – больше подойдет среднему и крупному бизнесу;

– больше подойдет среднему и крупному бизнесу; Unlim по цене 500 гривен в месяц, который предлагает безлимитный интернет и большее количество минут для звонков по Украине и за границу, чем в других тарифах.

Обратите внимание! Клиенты компании могут сэкономить на связи, если подключат выбранный тариф сразу на год. Абонплату за один месяц им фактически подарят.