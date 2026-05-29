Кому доступний тариф за 175 гривень

Про особливості тарифного плану мобільний оператор розповідає на офіційній сторінці Vodafone.

Дивіться також Лише 200 гривень на місяць: хто з українців може підключити новий тариф Vodafone

Недорогий пакет послуг можна знайти у тарифному плані Gigabit Net Bussiness. Він орієнтований на корпоративних клієнтів Vodafone, тобто для підприємців, зокрема, ФОПів.

Базова ціна тарифу загалом складає 350 гривень на місяць. Проте нові бізнес-клієнти зараз можуть отримати 50% знижки при підключенні до цього плану, тобто платити лише 175 гривень щомісяця. Однак акція діє лише 6 місяців після підключення.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тариф надається для підключення в нежитлових приміщеннях на перших поверхах багатоповерхових будинків,

– пояснили в компанії.

Якщо клієнти прагнуть підключити Gigabit Net Bussiness у окремих будівлях, вартість може бути іншою, адже тариф розрахують залежно від складності робіт з підключення.

Важливо! З сьомого місяця діятиме базова ціна тарифного плану, тобто 350 гривень на місяць.

Особливості тарифного плану

У пакеті послуг абоненти Vodafone отримують швидкісний оптичний інтернет зі швидкістю до 1 000 мегабітів на секунду.

Втім, є дві умови для отримання максимальної швидкості інтернету:

По-перше, необхідно встановити роутер, який підтримує таку швидкість.

По-друге, також обов'язково потрібне встановлення спеціального оптичного термінала. Але останній компанія обладнає безплатно.

До того ж у компанії обіцяють, що Gigabit Net Business може працювати до 100 годин без світла в разі відключень. Для цього клієнти мають лише заживити роутер та оптичний термінал, який надається при підключенні, наприклад, за допомогою павербанка.

Інші тарифи Vodafone для бізнесу

Окрім цього тарифного плану, українці можуть знайти у Vodafone й інші тарифи, орієнтовані на потреби бізнесу:

Business Pro, який коштує 330 гривень на місяць та має оптимальний набір послуг;

та має оптимальний набір послуг; Business Unlim вартістю 400 гривень на місяць – більше підійде середньому та великому бізнесу;

– більше підійде середньому та великому бізнесу; Unlim за ціною 500 гривень на місяць, який пропонує безлімітний інтернет та більшу кількість хвилин для дзвінків по Україні і за кордон, ніж в інших тарифах.

Зауважте! Клієнти компанії можуть зекономити на зв'язку, якщо підключать обраний тариф одразу на рік. Абонплату за один місяць їм фактично подарують.