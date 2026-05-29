Кому доступен тариф за 175 гривен
Об особенностях тарифного плана мобильный оператор рассказывает на официальной странице Vodafone.
Смотрите также Всего 200 гривен в месяц: кто из украинцев может подключить новый тариф Vodafone
Недорогой пакет услуг можно найти в тарифном плане Gigabit Net Bussiness. Он ориентирован на корпоративных клиентов Vodafone, то есть для предпринимателей, в частности, ФЛП.
Базовая цена тарифа в целом составляет 350 гривен в месяц. Однако новые бизнес-клиенты сейчас могут получить 50% скидки при подключении к этому плану, то есть платить только 175 гривен ежемесячно. Однако акция действует только действует только 6 месяцев после подключения.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Тариф предоставляется для подключения в нежилых помещениях на первых этажах многоэтажных домов,
– объяснили в компании.
Если клиенты стремятся подключить Gigabit Net Bussiness в отдельных зданиях, стоимость может быть другой, ведь тариф рассчитают в зависимости от сложности работ по подключению.
Важно! С седьмого месяца будет действовать базовая цена тарифного плана, то есть 350 гривен в месяц.
Особенности тарифного плана
В пакете услуг абоненты Vodafone получают скоростной оптический интернет со скоростью до 1 000 мегабит в секунду.
Впрочем, есть два условия для получения максимальной скорости интернета:
- Во-первых, необходимо установить роутер, который поддерживает такую скорость.
- Во-вторых, также обязательно требуется установка специального оптического терминала. Но последний компания оборудует бесплатно.
К тому же в компании обещают, что Gigabit Net Business может работать до 100 часов без света в случае отключений. Для этого клиенты должны только запитать роутер и оптический терминал, который предоставляется при подключении, например, с помощью павербанка.
Другие тарифы Vodafone для бизнеса
Кроме этого тарифного плана, украинцы могут найти в Vodafone и другие тарифы, ориентированные на нужды бизнеса:
- Business Pro, который стоит 330 гривен в месяц и имеет оптимальный набор услуг;
- Business Unlim стоимостью 400 гривен в месяц – больше подойдет среднему и крупному бизнесу;
- Unlim по цене 500 гривен в месяц, который предлагает безлимитный интернет и большее количество минут для звонков по Украине и за границу, чем в других тарифах.
Обратите внимание! Клиенты компании могут сэкономить на связи, если подключат выбранный тариф сразу на год. Абонплату за один месяц им фактически подарят.
Напомним, в начале 2026 года крупнейшие мобильные операторы Украины – Киевстар, Vodafone и lifecell – почти одновременно обновили стоимость своих тарифов. В среднем цены для абонентов выросли на 40–100 гривен, а некоторые пакеты подорожали почти на треть.
Такое почти синхронное повышение тарифов вызвало возмущение среди пользователей и повлекло разговоры о возможном сговоре между операторами. Однако специалисты телеком-рынка объясняют, что главной причиной стали значительно большие расходы на обеспечение стабильной связи во время войны и энергетических проблем.
В то же время "Киевстар" также предлагает акции для бизнес-клиентов. В частности, в рамках тарифа "Бизнес-старт" предоставляет новым юридическим лицам и ФЛП фиксированную стоимость до конца года, а также скидку 35% на первые шесть месяцев пользования.
В свою очередь, lifecell предлагает бизнесу несколько тарифных линеек – "Стартап", "Команда", "Импульс", "Актив" и "Прогресс". Самый доступный пакет стоит 220 гривен в месяц, тогда как тарифы с безлимитным интернетом стартуют от 280 гривен и могут достигать 900 гривен в зависимости от наполнения пакета.