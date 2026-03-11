Минус 140 гривен на новые тарифы: известный мобильный оператор ввел скидки

Киевстар представил новые тарифы для бизнеса, которые можно приобрести со скидкой от 140 гривен. Объясняем, что предлагает новые линейка и какие самые дешевые тарифы.

Как получить скидку на тарифы Киевстар?

Мобильный оператор в Украине обновил предложения для бизнеса и представил новую корпоративную линейку тарифов, сообщил Киевстар.

Предпринимателям и компаниям предложили несколько пакетов с разной стоимостью и набором услуг. При этом новые абоненты могут сэкономить – первые шесть месяцев действует скидка 35% на обслуживание.

Новые тарифы заработали с 10 марта 2026 года и входят в серию "На связи". Пакеты ориентированы на бизнес-клиентов, которым нужна стабильная связь, интернет и цифровые сервисы для работы.

Сколько стоят новые тарифы Киевстар:

"На связи" – 400 гривен в месяц (260 гривен со скидкой);

"На связи Безлим" – 600 гривен в месяц (390 гривен со скидкой);

"На связи Безлим+" – 1 000 гривен в месяц (650 гривен со скидкой).

Цены на пакеты зафиксировали до конца 2026 года, поэтому пользователям не придется волноваться о повышении стоимости в ближайшее время.

Какие самые дешевые тарифы на мобильный от Киевстара?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

Как изменились цены на тарифов и услуги у других операторов?