Популярные тарифы просто исчезнут: один из мобильных операторов меняет правила
- Известный мобильный оператор закрывает несколько тарифов с 10 марта 2026 года.
- Компания планирует представить новую линейку тарифов уже позже.
Некоторые тарифы Киевстара закрываются, поэтому новые абоненты не смогут подключить их или перейти на них. Стало известно, что именно исчезнет.
Какие тарифы Киевстар закрываются?
Обновление ждет абонентов Киевстар уже с 10 марта 2026 года, сообщил мобильный оператор.
Смотрите также Что делать, если ваш мобильный номер взломали: 6 правил, чтобы не попасть на крючок мошенников
Для украинцев будут недоступны такие тарифы:
- Бизнес UA. Лайт;
- Бизнес UA. Оптимум;
- Бизнес UA. Максимум;
- Бизнес UA. Онлайн;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.
Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса,
– сообщили в компании.
О новых тарифах Киевстар станет известно уже с 10 марта.
Какие есть дешевые тарифы Киевстара?
Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.
Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:
- 290 гривен, если перенести номер,
- 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.
Также есть такие тарифы:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
- ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.
Что со стоимостью тарифов у других операторов?
Vodafone повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.
С 4 марта в полночь изменения вводит мобильный оператор lifecell. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт". вместе с этим возрастет стоимость некоторых услуг.