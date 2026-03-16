Тарифы на мобильный от 120 гривен: как украинцам платить меньше

Цены на мобильную связь в Украине постепенно растут, поэтому многие люди начинают внимательнее считать расходы. Именно поэтому операторы предлагают отдельные тарифные пакеты или бюджетные варианты, которые позволяют экономить.

Самый дешевый тариф от lifecell

Оператор lifecell предлагает акционный тариф "Просто Лайф" для тех, кто готов перейти в сеть со своим номером, пишет 24 Канал.

В таком случае пакет стоит 120 гривен на четыре недели. За эти деньги абонент получает:

безлимитные звонки внутри сети;

8 Гигабайтов мобильного интернета;

300 минут на звонки на другие украинские номера.

Кроме того, если абонент регулярно и вовремя пополняет счет, оператор начисляет еще 300 дополнительных минут для разговоров с другими сетями.

Самый дешевый тариф от Киевстар

Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на другие номера по Украине;

10 Гигабайтов интернета;

100 SMS;

домашний интернет.

Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.

Самый дешевый тариф от Vodafone

Ранее украинцы могли воспользоваться тарифом Joice Start за 270 гривен, однако с недавних пор он стал архивным и недоступным для подключения новым абонентам.

Зато самый дешевый сейчас – тариф Flexx GO для подключения по контракту. Пакет стоит 350 гривен в месяц и предусматривает:

безлимит на 45 приложений;

25 Гигабайт интернета;

500 минут на звонки по Украине;

50 SMS.

