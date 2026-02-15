Мобильные тарифы со скидкой 15%: кто из украинцев может воспользоваться и как это сделать

Украинцы могут платить за тариф на мобильный на 15% меньше. Такая услуга доступна при определенных условиях пользователям оператора lifecell.

Что сделать, чтобы иметь скидку на мобильный тариф?

Пользователи популярного мобильного оператора могут оплатить услуги заранее и сэкономить с акцией "Тарифная подписка", сообщили в lifecell.

Украинцы могут заплатить сразу за 6 или 12 пакетов услуг и сэкономить 10% или 15% на мобильной связи. Например, тариф "Макси" стоит 300 гривен, поэтому за год обслуживания придется заплатить 3 600 гривен (или 1 800 гривен за 6 месяцев).

Но с "Тарифной подпиской" оплата составит 1 620 гривен за полгода (-10%) или 3 060 гривен за 12 месяцев (-15%).

Какие будут цены на тарифы для мобильного со скидкой?

Предложение распространяется на разные тарифные планы. Такую общую сумму заплатят пользователи за год обслуживания с услугой "Тарифная подписка":

Макси – 3 060 гривен вместо 3 600 гривен;

Мега – 5 100 гривен вместо 6 000 гривен;

Просто Лайф – 2 142 гривен вместо 2 520 гривен;

Смарт Лайф – 3 060 гривен вместо 3 600 гривен;

Свободный Лайф – 4 335 гривен вместо 5 100 гривен;

Platinum Лайф – 6 120 гривен вместо 7 200 гривен.

