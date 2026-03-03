Останавливают уже с 00:00 4 марта: для украинцев введут изменения на несколько услуг
- Известный мобильный оператор с 4 марта меняет тарифы и прекращает новые подключения к некоторым услугам.
- Стоимость развлекательных сервисов Kidster и Games Club также возрастет.
Один из крупнейших мобильных операторов Украины меняет правила для части своих сервисов и тарифов. Поэтому уже через день украинцам придется платить больше за некоторые услуги.
Кто меняет тарифы?
С 4 марта в полночь изменение вводит мобильный оператор lifecell, сообщили в компании.
С этого времени некоторые опции больше нельзя будет подключить, а за отдельные услуги придется платить больше. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт".
Если же вы успели активировать ее ранее – сможете пользоваться до завершения уже оплаченного периода. Также среди изменений:
- Возрастет стоимость развлекательных сервисов. Kidster и Games Club теперь будут стоить 30 гривен за 7 дней пользования.
- Обновляют цены на языковой сервис BUSUU. С 4 марта он обойдется в 60 гривен за 7 дней или 180 гривен за 28 дней.
Какие есть дешевые тарифы lifecell?
Сейчас самый доступный для украинцев тариф – "Забота" за 190 гривен в месяц (для абонентов от 55 лет). В пакете – 20 Гигабайт интернета, безлимит в сети и 1 000 минут на другие номера.
Тариф "Макси" стартует от 270 гривен, а "Мега" – от 350 гривен в месяц. Они предлагают больше интернета.
Что со стоимостью тарифов у других операторов?
Vodafone повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь также об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.
С 1 марта 2026 года один из тарифов Киевстар подорожал, однако и объем услуг увеличится. В роуминге будет доступно 50 мегабайтов трафика, 50 SMS, и 50 минут на входящие звонки. Речь идет о тарифе "SIM для устройств".