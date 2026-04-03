Укрпочта ввела для военных специальный тариф: какие цены

Укрпочта ввела специальные условия доставки для военнослужащих. Отправления в прифронтовые области и из них обойдутся в символическую сумму, на доставку в другие области также будут скидки.

Какой спецтариф для военнослужащих ввела Укрпочта?

Отправления в прифронтовые области и из них, созданные онлайн, будут стоить 1 грн, а доставка по Украине и за границу – на 25% дешевле, сообщили в Укрпочте.

Смотрите также "Это пиз**ж, НБУ потерял берега": за что директор Укрпочты раскритиковал Нацбанк

Воспользоваться предложением могут военные, которые авторизованы в приложении Армия+.

Для этого нужно сгенерировать штрихкод в Армия+ и показать его оператору в отделении Укрпочты.

Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждое из предложений.

Важно, что тариф 1 гривна действует для отправлений до 30 килограммов, которые создали онлайн по тарифу "Приоритетный" и направляются в прифронтовые области или из них. Если же отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу добавляется 5 гривен.

В перечень входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Обратите внимание! Скидка 25% распространяется на отправления до 30 килограммов по Украине по тарифу "Приоритетный", а также на международные отправления, в частности посылки, EMS и мелкие пакеты.

Как выросли другие тарифы Укрпочты?

С 1 апреля украинский национальный почтовый оператор обновляет часть тарифов на пересылку посылок. Детали рассказали в Укрпочте.

Для самых маленьких посылок цены вырастут на 5 гривен, а часть приоритетных тарифов вообще останется без изменений. Ощутимо подорожание коснется габаритных отправлений и категорий, где было наибольшее отставание от себестоимости доставки.

Компания убеждает, что даже после изменений внутренняя доставка будет стоить на 30% меньше, чем у части других операторов.

Новые цены на доставку посылок



