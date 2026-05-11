Temu и AliExpress решили "добить": украинцам готовят новый налог, цены могут резко взлететь

В Украине активно обсуждают идею введения НДС на все международные посылки стоимостью до 150 евро. Если новые правила примут, покупки с Temu, AliExpress и других популярных платформ могут существенно подорожать.

Подорожают ли товары с Temu и AliExpress?

Речь идет не только о дополнительных 20% к стоимости товаров, пишет 24 Канал.

Эксперты предупреждают: государство может оказаться не готовым к администрированию миллионов мелких посылок, а новая система создаст проблемы для таможни, почтовых операторов и самих покупателей.

Нардеп Нина Южанина в комментарии 24 Канала рассказала, что после запуска новой модели украинцы могут даже не знать, зарегистрирован ли конкретный маркетплейс в системе налогообложения. Из-за этого часть людей рискует отказываться от посылок уже после их прибытия в Украину.

Нина Южанина Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Почему людей не спрашивают, есть ли у них возможность заплатить дополнительно 20%? Или не спрашивают, почему они покупают китайский товар, а не покупают украинский, бы качественный товар в Украине.

Экономист Андрей Длигач признает, что цены после введения НДС вырастут, однако многие товары из Китая все равно останутся дешевле украинских.

Будет определенное подорожание. Но тоже несущественное, потому что уже 80% компонентов для наших беспилотников производится тем или иным образом в Украине,

– говорит эксперт.

В то же время он предупреждает о рисках для украинского бизнеса, который импортирует комплектующие, в частности для оборонной отрасли.

Соучредитель Meest International Василий Журавель зато отмечает, что от 10% до 20% международных посылок связаны с потребностями военных и волонтеров.

Дополнительно существует риск общего роста цен и на внутреннем рынке, поскольку после изменений офлайн-ритейл также может пересмотреть свою ценовую политику. В результате украинский потребитель может столкнуться с двойным эффектом – ростом цен как на международных онлайн-платформах, так и внутри страны.

Он также считает, что новые правила могут негативно повлиять на весь рынок электронной коммерции.

Какая из этого выгода украинским сетям?

На этом фоне все чаще звучат предположения, что главными выгодополучателями новой системы могут стать крупные украинские торговые сети, которые в последние годы проигрывают конкуренцию дешевым китайским маркетплейсам.

В частности по данным исследования социологической группы "Рейтинг", которое было проведено этой зимой, среди тех, кто получал международную посылку, 29% заказывали вещи, которые были важны для преодоления энергетического кризиса в результате российских массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре.

Опрос свидетельствует, что абсолютное большинство респондентов – а это 82% – не поддерживает введение НДС 20% на все международные посылки.

Нардеп Игорь Кривошеев прямо заявил, что предложенная модель "более на руку, наверное, крупным сетям, которые есть внутри Украины".

Похожее мнение ранее озвучивал и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, отметив, что эта инициатива крупных розничных сетей, чтобы "мышки покупали у них, а не на AliExpress".

Просто заставить людей, которые честно покупают на Али, платить на 20% больше, при том, что они должны купить то же на базаре без этих 20%, отнюдь не приведет к желаемому результату. Если, конечно, цель не в том, чтобы просто поднять цены в сетях на те же 20%,

– добавил он.

Что это означает для украинцев?

Покупки с Temu, AliExpress и SHEIN могут заметно подорожать для украинцев. Новые правила рискуют создать дополнительный хаос для таможни и почтовых операторов. Часть малого бизнеса и волонтеров может получить дополнительные расходы на закупки. Крупные украинские торговые сети могут получить конкурентное преимущество над международными маркетплейсами. Из-за новой системы цены могут вырасти не только онлайн, но и в обычных магазинах.

Что будет дальше? Дискуссия вокруг НДС на международные посылки будет только обостряться из-за общественного недовольства Тем временем украинцы могут начать искать новые схемы доставки или альтернативные площадки для покупок.

Если систему администрирования не подготовят должным образом, это рискует спровоцировать задержки посылок и перегрузки таможни.

Обратите внимание! История с НДС на международные посылки все больше выглядит не только как налоговая инициатива, но и как борьба за контроль над украинским рынком онлайн-торговли. В результате главный удар рискуют получить обычные покупатели, которые привыкли экономить на дешевых товарах из Китая.

Чем опасно приложение Temu?

Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:

доступ к большому объему персональных данных

возможная связь с государственными структурами Китая

непрозрачная политика обработки информации

В частности, компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.

Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал приложения может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.

К слову, впоследствии в Украине могут отменить льготы на дешевые посылки с Temu до 150 евро. В ЕБА говорят, что отмена этой льготы – это один из шагов, который поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к тем, действующих в Евросоюзе.

Также, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок в 2025 году не платили налоги – это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.

Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.

Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены,

– говорит эксперт.

