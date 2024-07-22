Восстановление разрушенного "Охматдета": объявлен тендер на восстановление

Благотворительный фонд "Охматдет –Здоровое детство" объявил о тендере на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, которая получила повреждения от российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.

Тендер на восстановление "Охматдета"

Как сообщается, сейчас больница находится в поисках надежных партнеров для восстановления поврежденного корпуса больницы. Проект будет реализован по схеме "Проектируй-строй", что означает, что подрядчик будет отвечать как за проектирование, так и за выполнение строительных работ.

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Ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше,

– говорится в сообщении.

Победитель тендера будет иметь десять дней на разработку и утверждение графика работ. После подписания договора ему будет отведено 45 календарных дней на установку окон и внутренний ремонт помещений, а также пять месяцев на выполнение фасадных работ. Гарантия на выполненные работы составляет 10 лет.

! 8 июля россияне нанесли удар ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет" в центре Киева. В больнице на тот момент находились сотни людей. В результате российской атаки пострадали десятки человек, двое погибли. Один из корпусов почти полностью уничтожен, другие – повреждены.