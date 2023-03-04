Tesla увеличила продажу автомобилей

Автопроизводитель продал 74 402 электромобиля китайского производства в феврале, что на 31,65% больше, чем в прошлом. В то время как конкурент BYD за аналогичный период продал 191 664 автомобиля (электромобили и гибриды Dynasty и Ocean).

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Обратите внимание! Февральский показатель на 12,6% больше, чем в январе, когда американский производитель электромобилей поставил 66 051 автомобилей Model 3 и Model Y китайского производства.

Почему у Tesla недовольны результатом

После того как спрос на автопродукцию в январе вырос на фоне понижения цен, Tesla планировала запустить свой завод в Шанхае со средненедельным объемом производства в 20 тысяч единиц в феврале и марте.

В Reuters подчеркивают, последние еженедельные данные показали, что ее розничные продажи в Китае все еще отстают от наблюдавшихся в IV квартале темпов, что свидетельствует о том, что эффект от сниженных цен на ее крупнейшем зарубежном рынке ослабевает.

Интересно! Согласно данным China Merchants Bank International, рыночная доля Tesla в секторе новых электрических транспортных средств Китая, включающего как чисто электрические, так и гибридные автомобили с возможностью подзарядки, снизилась до 9% в феврале с 10% годом ранее.