Tesla збільшила продаж автомобілів
Автовиробник продав 74 402 електромобілі китайського виробництва у лютому, що на 31,65% більше, ніж торік. У той час, як конкурент BYD за аналогічний період продав 191 664 автомобілі (електромобілі та гібриди Dynasty й Ocean).
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Чому у Tesla незадоволені результатом
Після того як попит на автопродукцію у січні зріс на тлі зниження цін, Tesla планувала запустити свій завод в Шанхаї з середньотижневим обсягом виробництва у 20 тисяч одиниць в лютому і березні.
У Reuters підкреслюють, останні щотижневі дані показали, що її роздрібні продажі в Китаї все ще відстають від темпів, які спостерігалися в IV кварталі, що свідчить про те, що ефект від знижених цін на її найбільшому закордонному ринку слабшає.