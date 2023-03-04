Tesla збільшила продаж автомобілів

Автовиробник продав 74 402 електромобілі китайського виробництва у лютому, що на 31,65% більше, ніж торік. У той час, як конкурент BYD за аналогічний період продав 191 664 автомобілі (електромобілі та гібриди Dynasty й Ocean).

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Зверніть увагу! Лютневий показник на 12,6% більший, ніж у січні, коли американський виробник електромобілів поставив 66 051 авто Model 3 і Model Y китайського виробництва.

Чому у Tesla незадоволені результатом

Після того як попит на автопродукцію у січні зріс на тлі зниження цін, Tesla планувала запустити свій завод в Шанхаї з середньотижневим обсягом виробництва у 20 тисяч одиниць в лютому і березні.

У Reuters підкреслюють, останні щотижневі дані показали, що її роздрібні продажі в Китаї все ще відстають від темпів, які спостерігалися в IV кварталі, що свідчить про те, що ефект від знижених цін на її найбільшому закордонному ринку слабшає.

Цікаво! Згідно з даними China Merchants Bank International, ринкова частка Tesla в секторі нових електричних транспортних засобів Китаю, який включає як чисто електричні, так і гібридні автомобілі з можливістю підзарядки, знизилася до 9% в лютому з 10% роком раніше.