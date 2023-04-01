Tesla выпустила пиво под собственным брендом: как выглядит бутылка и кто может приобрести

Производитель электрокаров Tesla выпустил лимитированную коллекцию пива. Бутылка напитка напоминает пикап Cybertruck и будет продаваться под брендом GigaBier.

Как выглядит пиво от Tesla

Под брендом GigaBier покупателям предлагают алкогольный напиток с уникальным дизайном, напоминающим пикап Cybertruck. Также на бутылках есть светящийся элемент – логотип Giga проявляется в темноте.

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В упаковке идет три бутылки по 0,33 литра каждая и обойдется в 89 евро.

Пиво от Tesla доступно не во всех странах, например, в списке нет США.

Состав напитка: вода, ячменный солод, киберхмель и дрожжи. Следует заметить, что такое ограниченное предложение

Tesla GigaBier создана по старым традициям немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь нашим пивом ограниченной серии, сваренным в Берлине. Оно сварено с нашим эксклюзивным сортом кибердрожжей, а по вкусу вы узнаете нотки бергамота, цитрусовых и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовный глянцевый черный рукав со светящимся в темноте водяным знаком Giga,

– говорится в анонсе на сайте GigaBier.

Пиво под брендом GigaBier от Tesla / Фото – GigaBier

Попробовать GigaBier смогут жители Великобритании, Австрии, Германии, Италии, Чехии, Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии и Швеции.