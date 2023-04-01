Як виглядає пиво від Tesla

Під брендом GigaBier покупцям пропонують алкогольний напій з унікальним дизайном, що нагадує пікап Cybertruck. Також на пляшках є елемент, який світиться – логотип Giga проявляється в темряві.

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В упакуванні йде три пляшки по 0,33 літра кожна й коштуватиме 89 євро.

Пиво від Tesla доступне не у всіх країнах, наприклад, в переліку немає США.

Склад напою: вода, ячмінний солод, кіберхміль та дріжджі. Варто зауважити, що така обмежена пропозиція

Tesla GigaBier створено за старими традиціями німецького пивоваріння Reinheitsgebot. Насолоджуйтесь нашим пивом обмеженої серії, звареним у Берліні. Воно зварене з нашим ексклюзивним сортом кібердріжджів, а у смаку ви розпізнаєте нотки бергамоту, цитрусових та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовний глянсовий чорний рукав зі водяним знаком Giga, що світиться в темряві,

– йдеться в анонсі на сайті GigaBier.

Пиво під брендом GigaBier від Tesla / Фото – GigaBier

Спробувати GigaBier зможуть жителі Великої Британії, Австрії, Німеччини, Італії, Чехії, Ірландії, Бельгії, Швейцарії, Данії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії та Швеції.