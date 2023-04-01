Как выглядит пиво от Tesla
Под брендом GigaBier покупателям предлагают алкогольный напиток с уникальным дизайном, напоминающим пикап Cybertruck. Также на бутылках есть светящийся элемент – логотип Giga проявляется в темноте.
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- В упаковке идет три бутылки по 0,33 литра каждая и обойдется в 89 евро.
- Пиво от Tesla доступно не во всех странах, например, в списке нет США.
- Состав напитка: вода, ячменный солод, киберхмель и дрожжи. Следует заметить, что такое ограниченное предложение
Tesla GigaBier создана по старым традициям немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь нашим пивом ограниченной серии, сваренным в Берлине. Оно сварено с нашим эксклюзивным сортом кибердрожжей, а по вкусу вы узнаете нотки бергамота, цитрусовых и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовный глянцевый черный рукав со светящимся в темноте водяным знаком Giga,
– говорится в анонсе на сайте GigaBier.
Пиво под брендом GigaBier от Tesla / Фото – GigaBier