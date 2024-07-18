TikTok против новых правил ЕС
Как сообщается, ByteDance, владелец TikTok, обратился в суд для определения объема применения Директивы о цифровых рынках (DMA) к их платформе. Общий суд ЕС признал, что материнская компания TikTok имеет достаточную мощность для того, чтобы новые правила применялись к ней.
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Как объясняется, новые правила применяются к платформам, которые имеют объем продаж во всем блоке не менее 7,5 миллиарда евро или рыночную капитализацию в 75 миллиардов евро. В TikTok заявили, что разочарованы решением суда, однако уже приняли меры для соблюдения DMA.