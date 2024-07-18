TikTok против новых правил ЕС

Как сообщается, ByteDance, владелец TikTok, обратился в суд для определения объема применения Директивы о цифровых рынках (DMA) к их платформе. Общий суд ЕС признал, что материнская компания TikTok имеет достаточную мощность для того, чтобы новые правила применялись к ней.

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Как объясняется, новые правила применяются к платформам, которые имеют объем продаж во всем блоке не менее 7,5 миллиарда евро или рыночную капитализацию в 75 миллиардов евро. В TikTok заявили, что разочарованы решением суда, однако уже приняли меры для соблюдения DMA.

Интересно! Google Search от Alphabet, Safari от Apple и торговая площадка Amazon ранее тоже признавались платформами, которые подпадают под Директиву о цифровых рынках (DMA). Кроме TikTok, как Apple, так и Meta пытались оспорить определение своих платформ как таковых, подпадающих под действие DMA.