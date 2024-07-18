TikTok проти нових правил ЄС

Як повідомляється, ByteDance, власник TikTok, звернувся до суду для визначення обсягу застосування Директиви про цифрові ринки (DMA) до їхньої платформи. Загальний суд ЄС визнав, що материнська компанія TikTok має достатню потужність для того, щоб нові правила застосовувалися до неї.

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Як пояснюється, нові правила застосовуються до платформ, які мають обсяг продажів у всьому блоці щонайменше 7,5 мільярда євро або ринкову капіталізацію в 75 мільярдів євро. У TikTok заявили, що розчаровані рішенням суду, проте вже вжили заходів для дотримання DMA.

Цікаво! Google Search від Alphabet, Safari від Apple і торговий майданчик Amazon раніше теж визнавалися платформами, які підпадають під Директиву про цифрові ринки (DMA). Крім TikTok, як Apple, так і Meta намагалися оскаржити визначення своїх платформ як таких, що підпадають під дію DMA.