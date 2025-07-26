Какие вакансии хорошо оплачиваются в Украине: ТОП актуальных профессий

Несмотря на все вызовы, украинский рынок труда продолжает адаптироваться, развиваться и создавать новые тренды. После нескольких лет нестабильности, компании все активнее ищут специалистов в конкретных сферах и готовы платить за качественную работу.

Какие оплачиваемые профессии в Украине?

Сейчас спрос и зарплаты формируются не только с учетом опыта, но и скорости адаптации к изменениям, владение иностранными языками, ИТ-инструментами и желанием учиться. 24 Канал собрал перечень самых высокооплачиваемых направлений в Украине по состоянию на сегодня.

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Информационные технологии (IT)

Зарплата: от 60 000 до 150 000 гривен/месяц, в зависимости от специализации.

Популярные должности: Software Engineer, DevOps, Data Scientist, Product Manager, QA Automation.

Почему платят: спрос на опытных технических специалистов не снижается. Многие компании работают на западный рынок и могут предлагать зарплаты в долларах.

Digital-маркетинг и PR

Зарплата: от 40 000 до 100 000 гривен/месяц.

Популярные должности: Performance marketer, SMM-стратег, SEO-специалист, PPC-специалист, контент-маркетолог.

Почему платят: бизнесы массово переходят в онлайн-пространство, где качественный трафик и бренд – это деньги.

Менеджеры по продажам (B2B/B2C, IT, SaaS)

Зарплата: базовая ставка от 20 000 до 50 000 гривен + % от сделок.

базовая ставка от 20 000 до 50 000 гривен + % от сделок. Популярные должности: Account Manager, Sales Manager, Business Development Manager.

Почему платят: прибыль компании напрямую зависит от продаж, а крутые продажники – это всегда ценность.

Строительство и архитектура

Зарплата: 40 000 – 80 000 гривен/месяц и более.

40 000 – 80 000 гривен/месяц и более. Популярные должности: инженеры-строители, архитекторы, руководители проектов (PM в девелопменте).

Почему платят: восстановление инфраструктуры после войны и развитие логистических и жилых объектов.

Медицина (узкие специалисты, стоматологи, психотерапевты)

Зарплата: от 35 000 до 100 000 гривен/месяц, в зависимости от направления и региона.

Популярные направления: стоматология, психотерапия, пластическая хирургия, диагностика.

Почему платят: растет запрос на качественную медицину, а частная практика позволяет увеличивать прибыль.

Юриспруденция и финансы

Зарплата: от 40 000 до 120 000 гривен/месяц.

Популярные должности: адвокат, налоговый консультант, финансовый аналитик, CFO.

Почему платят: компаниям нужны те, кто поможет правильно работать с государством, налогами, инвесторами.

Логистика и внешнеэкономическая деятельность

Зарплата: 30 000–80 000 гривен/месяц.

Популярные должности: логисты, экспедиторы, менеджеры ВЭД, руководители складов.

Почему платят: экспорт, импорт, военная и гуманитарная логистика – все это требует быстрых, точных и опытных людей.

Креативная индустрия (видео, фото, дизайн, продюсирование)

Зарплата: от 30 000 до 100 000 гривен/месяц, или почасово.

Популярные направления: моушн-дизайн, видеомонтаж, TikTok-продюсеры, UX/UI дизайн.

Почему платят: контент сейчас действительно помогает продвигать как бизнес, так и собственный бренд. Компании и руководители готовы инвестировать в качество и ценность.