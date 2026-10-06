"Фокстрот" готовит ротацию персонала между магазинами

В "Фокстрот" рассматривают сразу несколько форматов работы, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы учитываем текущую ситуацию и готовы проявить максимальную гибкость, поэтому сейчас рассматриваем различные форматы, чтобы выбрать наиболее удобное решение для сотрудников в зависимости от должности, обязанностей и места проживания,

– сообщила HR-директор "Фокстрот" Яна Якимович.

Для офисных сотрудников могут быть использованы несколько вариантов:

гибридный режим работы с посещением офиса два–три раза в неделю;

полностью удаленный формат, если это позволяют рабочие обязанности;

временный выезд офисных сотрудников за пределы Киева на зимний период.

Последний вариант также будет зависеть от того, как будет меняться ситуация в столице.

Для сотрудников магазинов компания уже готовит план ротации. Его цель – сократить время, которое сотрудники тратят на дорогу. В частности, сотрудников, которые живут на одном берегу, а работают на другом, переводят в магазины, расположенные ближе к месту жительства.

Что планируют в Comfy

В Comfy офисные сотрудники могут работать удаленно. Что касается магазинов, то пока компания не планирует дополнительных ротаций или организации отдельного транспорта.

Мы делаем все, чтобы наши сотрудники могли выполнять работу без сложных перемещений по городу,

– подчеркнули в Comfy.

Какое решение приняли в Auchan

В "Auchan Украина" также стараются организовать работу так, чтобы сотрудники магазинов, насколько это возможно, работали ближе к месту жительства. Для сотрудников служб поддержки доступен удаленный формат работы.

Кроме того, мы внедряем внутренний сервис, где сотрудники могут согласовать совместную поездку на работу,

– сообщили в "Auchan Украина".

Таким образом, подходы компаний различаются, однако общая тенденция схожа – упростить ежедневный путь сотрудников.

Почему Россия наносит удары по мостам и затрудняет логистику в Киеве

С начала октября Россия несколько раз проводила атаки с помощью дронов по Южному и Северному мостам в Киеве. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил , что таким образом россияне пытаются оказать давление на гражданское население и создать ощущение нестабильности.

По его словам, одна из целей таких атак – посеять отчаяние среди украинцев и создать картину "тотального разрушения", которая должна подтолкнуть общество к принятию российских условий прекращения войны.

В то же время России не удается добиться полного коллапса в Украине, а значительных успехов на фронте у нее нет. Поэтому удары по гражданской инфраструктуре остаются одним из способов давления на население и его стойкость.