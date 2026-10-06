"Фокстрот" готує ротації між магазинами

У "Фокстрот" розглядають одразу кілька форматів роботи, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми враховуємо поточну ситуацію й готові бути максимально гнучкими, тому наразі розглядаємо різні формати, щоб обрати найбільш зручне рішення для співробітників залежно від посади, обов’язків та місця проживання,

– повідомила HRD "Фокстрот" Яна Якимович.

Для офісних працівників можуть використовувати кілька варіантів:

гібридну роботу з відвідуванням офісу два – три рази на тиждень;

повністю дистанційний формат, якщо це дозволяють робочі обов'язки;

тимчасовий виїзд офісних працівників за межі Києва на зимовий період.

Останній варіант також залежатиме від того, як змінюватиметься ситуація в столиці.

Для працівників магазинів компанія вже готує план ротацій. Його мета – скоротити час, який співробітники витрачають на дорогу. Зокрема, працівників, які живуть на одному березі, а працюють на іншому, переводять до магазинів ближче до місця проживання.

Що планують у Comfy

У Comfy офісні працівники можуть працювати дистанційно. Щодо магазинів, то наразі компанія не планує додаткових ротацій або організації окремого транспорту.

Ми робимо все, щоб наші працівники могли виконувати роботу без складних переміщень містом,

– наголосили у Comfy.

Яке рішення обрали в Auchan

В "Auchan Україна" також намагаються організувати роботу так, щоб співробітники магазинів, наскільки це можливо, працювали ближче до місця проживання. Для працівників команд підтримки доступний дистанційний формат.

Окрім того, ми впроваджуємо внутрішній сервіс, де працівники можуть скоординуватись для спільного доїзду на роботу,

– повідомили у "Auchan Україна".

Таким чином, підходи компаній відрізняються, однак загальна тенденція схожа – зробити щоденну дорогу працівників простішою.

Чому Росія б'є по мостах й ускладнює логістику в Києві

З початку жовтня Росія кілька разів атакувала дронами Південний та Північний мости в Києві. Військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу пояснив, що таким чином росіяни намагаються тиснути на цивільне населення та створювати відчуття нестабільності.

За його словами, одна з цілей таких атак – посіяти зневіру серед українців і сформувати картинку "тотальної руїни", яка мала б підштовхнути суспільство до прийняття російських умов припинення війни.

Водночас Росії не вдається досягти повного колапсу в Україні, а значних успіхів на фронті вона не має. Тому удари по цивільній інфраструктурі залишаються одним зі способів тиску на населення та його стійкість.



