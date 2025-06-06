Прощай торговый безвиз с ЕС: какие украинские товары будут под ударом

В начале полномасштабного вторжения Евросоюз отменил пошлины, квоты и другие ограничения для украинского экспорта в Европу. В прошлом году это соглашение продлили еще на один год. Однако с 5 июня торговые преференции для Украины могут отменить окончательно. В частности, представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что Европа не планирует продолжать режим автономных торговых мер для Украины.

Дело в том, что соглашение по торговому безвизу позволяло экспортерам Украины ввозить большинство своих товаров на территорию Евросоюза без пошлин. После отмены этого, украинский экспорт, в частности, мед, кукуруза, томаты, молочная продукция и т.д., понесет потери.

24 Канал узнавал, какие варианты сотрудничества обсуждаются по решению ситуации, сможет ли Украина сохранить доступ к европейским рынкам и какие последствия ждут украинский экспорт после отмены торгового безвиза.

Что могут принять после 5 июня

Как рассказал Михаил Непран для 24 Канала, Украина смотрит на данную ситуацию с точки зрения торговли. Однако в этой ситуации вопрос в другом, считает он.

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Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Еврокомиссия мало что комментирует по этому поводу. На это есть несколько причин. Во-первых, переговоры еще продолжаются. А во-вторых, эта ситуация может иметь несколько вариантов развязки.

Вариант первый – продление соглашения о торговом безвизе,

– продление соглашения о торговом безвизе, Вариант второй – безвиз отменяется, и Украина возвращается к ситуации, когда было соглашение о торговой продукции,

– безвиз отменяется, и Украина возвращается к ситуации, когда было соглашение о торговой продукции, Третий вариант – принятие нового соглашения, которое, по мнению Непрана, будет наиболее лояльным и приемлемым для Украины.

Интересно, что еще раньше премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметил, что Кабинет Министров надеется договориться с Европейской комиссией об автономных торговых правилах для Украины до 5 июня.

До 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном варианте безвизовой торговли с ЕС до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации с Украиной. Соответственно Министерство экономики, Минагрополитики, Министерство иностранных дел и на прошлой, и на этой, и на следующей неделе будут в переговорах с Еврокомиссией относительно автономных торговых мер для Украины с Евросоюзом,

– отметил Шмыгаль.

Напоминаем! До "торгового безвиза в 2022 году Украина имела соглашение с Евросоюзом об ассоциации, но с небольшой модификацией – доступ только к 7/12 своей годовой квоты.

Будет ли торговать Украина с Европой

Заместитель министра экономики Тарас Качка во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты" объясняет, что соглашение о свободной торговле с ЕС продолжит свое действие даже после 5 июня.

У нас до 6 июня действовал расширенный доступ на рынок, когда те товары, которые по соглашению частично либерализованы, не имеют ограничений. Но соглашение о свободной торговле и режим свободной торговли сохранится и в дальнейшем,

– подытожил Качка.

Кроме того, он добавляет, что транзитная нагрузка на страны Европы уменьшилась, ведь начали работать украинские порты, и весь экспорт в третьи страны идет именно через них. Соответственно, автономные торговые меры, которые помогали украинским товарам транзитироваться, не так уж актуальны.

Если не торговый безвиз, то что вместо

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин говорит, что после того как ЕС отменят торговый безвиз, формально будет восстановлено то, что работало до 2022 года. То есть вернут квоты на украинскую аграрную продукцию.

Возвращаются квоты на 30 видов украинской аграрной продукции, которые ранее поставлялись в Европейский союз. Впрочем, эти квоты очень маленькие – от 1% до 3% общей украинской продукции.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Кроме того, есть еще более высокие квоты. Однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о присутствии наших товаров на европейском аграрном рынке.

Пендзин замечает, что сейчас есть обещание относительно того, что через некоторое время Европа будет готова провести торговые переговоры для согласования новых соглашений о совместной торговле.

Почему Европа против украинской продукции

Михаил Непран объясняет, что в Европе проходят выборы. Например, на выборах в Румынии, соседнем государстве, выиграл более проукраинский кандидат. Однако выборы в Польше, которая также является соседкой для Украины, все еще продолжаются.

В Польше есть два кандидата: один умеренный, который относится к Украине положительно, а есть, образно говоря, антиукраинский. И вот эти льготы, при том, что, с экономической точки зрения, они не так сильно влияют на Польшу, разыгрываются активной политической картой. И это происходит и в больших странах,

– говорит Михаил Непран.

Таким образом эта льгота из экономической категории стала политической. И именно в этом проблема, ведь вопрос о льготах используются антиукраинскими и пророссийскими политиками. Они подстрекают избирателей, говоря что их налоги идут на финансирование Украины.

Поэтому здесь вопрос не столько экономический, сколько уже политический. И сейчас нужно сделать так, чтобы помочь Украине, но и не вызвать антиукраинских настроений,

– замечает Непран.

Пендзин зато добавляет, что Европа охраняет свой внутренний аграрный рынок. На сегодня средний доход европейского фермера на 70% состоит из дотаций.

Таким образом, они не хотят пускать кого-либо на европейский рынок просто потому, что таким образом будут страдать их фермеры,

– говорит экономист.

Страны Европы, которые против украинского экспорта

Не секрет, что некоторые страны Евросоюза считают, что украинский импорт уменьшает местные цены и якобы препятствует местным фермерам. Начиная с 2023 года такие страны, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, вводят различные ограничения на украинский импорт.

Поэтому в феврале 2025 года, по словам главы Минсельхоза Венгрии, министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с призывом отменить повышенные квоты на аграрную продукцию из Украины и обязать украинские компании придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск после вступления в должность практически сразу инициировал изменение механизма автономных торговых мер (ATM), который предусматривает либерализацию торговли с Украиной, пишет RMF24.

По его словам, Варшава поддерживает Украину в войне против России, но эта поддержка не должна вредить польским фермерам.

Какие последствия ждут украинский экспорт

Председатель комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко в интервью изданию Latifundist, передает 24 Канал, рассказывает, что самый болезненный момент заключается в том, что Украина возвращается не просто к системе квот на товарные группы, а к условиям УВЗСТ – углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

Еврокомиссия еще в мае прошлого года предупредила, что торгового безвиза больше не будет, вместо этого они сконцентрируются на обновлении торговой части соглашения об ассоциации. Поэтому я бы не назвала это резким поворотом. Просто всему украинскому АПК хотелось верить, что мы и в дальнейшем будем иметь неограниченный доступ к рынку ЕС, хотя по факту нужно было еще год назад начинать готовиться к худшему сценарию,

– говорит Авраменко.

Об этом говорит и экономист Олег Пендзин, добавляя, что после отмены торгового безвиза пострадает 30 различных категорий продукции, а это и яйца, и курятина, и кукуруза, и мед.

Однако зерно Украина продолжит вывозить, ведь работает зерновой коридор, и все идет на традиционные рынки в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и т.д,

– говорит Пендзин.

По данным Financial Times, годовая квота на кукурузу может уменьшиться с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн. Квота на производство птицы – с 57,11 до 40 тысяч тонн, а на производство сахара – с 109 тысяч до почти 41 тысячи тонн.

По словам Александры Авраменко, пострадают прежде всего те фермеры, которые вовлечены в цепочки добавленной стоимости, например, из пшеницы в муку.

Есть риски для доходов молочников. Пошлины сделают украинскую молочную продукцию непроходной или менее конкурентоспособной на европейском рынке.

В то же время на производителей томатов также негативно повлияют ограничения, ведь кроме пошлин добавляется и то, что томаты преимущественно выращивают в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, которые все время под обстрелами.

Будут проблемы еще и с яйцами, ведь их не могут экспортироваться полноценно на старые рынки: страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

А та продукция, которая останется в Украине, может упасть в цене, ведь ее станет много. Неподготовленный производитель не сможет так быстро адаптироваться и переориентировать свой экспорт.

Обратите внимание! Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом, в 2,9 миллиарда евро в год, сообщил для Forbes заместитель министра экономики Тарас Качка.