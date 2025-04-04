Трамп намекнул на завершение сделки по TikTok
- Президент США Дональд Трамп объявил, что страна близка к соглашению, которая позволит избежать блокировки TikTok в США.
- Основным претендентом на покупку активов TikTok в США является консорциум, в состав которого входят Oracle Corp, Blackstone Inc и венчурный фонд Andreessen Horowitz.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна близка к представлению плана, который позволит избежать блокировки китайской соцсети TikTok на территории США.
Соглашение по TikTok
Он также отметил, что готов рассмотреть вопрос о снижении тарифов в обмен на сотрудничество Китая по согласованию сделки по продаже TikTok нынешним владельцем платформы – компанией ByteDance. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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"Мы очень близки к соглашению с группой инвесторов", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
В то же время он подчеркнул, что пока не имеет четкого ответа от китайских властей.
Кто может стать новым владельцем TikTok в США
По данным источников, Трамп сделал это заявление после ознакомления с предложением консорциума американских инвесторов, в который входят Oracle Corp, Blackstone Inc и венчурный фонд Andreessen Horowitz. Именно эта группа считается главным претендентом на покупку активов TikTok в США.
Условия потенциальной сделки
Американские инвесторы получат 50% TikTok в США, еще 30% останется за действующими инвесторами.
Доля ByteDance сократится до менее чем 20%, что будет соответствовать американскому законодательству, принятом в 2024 году. ByteDance сохранит контроль над алгоритмом TikTok, однако предоставит лицензию на его использование американской компании.
Oracle получит небольшую долю TikTok и будет отвечать за вопросы кибербезопасности.