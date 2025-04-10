Трамп агитирует компании переезжать в США – обещает нулевые тарифы, Apple уже переезжает

Президент США Дональд Трамп обратился к компаниям с призывом переносить свои производства в Соединенные Штаты. Более того, по его словам, некоторые компании уже на это согласились, в частности, Apple.

Трамп заманивает компании нулевыми тарифами

В своей заметке в соцсети Truth Social он заверил, что сейчас – идеальное время для такого шага, передает 24 Канал.

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"Сейчас отличный момент для компаний, чтобы переехать в США, как это уже делает Apple и многие другие – в рекордных объемах", – написал Трамп.

Заувжате. Он пообещал максимально простые условия для бизнеса: нулевые тарифы, быстрое подключение к электросетям, оперативное получение разрешений и отсутствие экологических задержек.

Позиция Apple

Несмотря на эти заявления, стоит отметить, что большинство производственных мощностей Apple до сих пор расположены за пределами США – в частности в Китае, Индии и Вьетнаме.

В самих Штатах Apple производит лишь ограниченную часть продукции, в частности на заводах Foxconn в Техасе и на собственных мощностях в Калифорнии. Массового производства в США пока не ведется.

Правда этому заявлению также предшествовало сообщение от Белого Дома, мол, в США достаточно ресурсов и мощностей, чтобы наладить производство таких высокотехнологичных устройств, как iPhone, внутри страны.

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Зато издание The Wall Street Journal пишет, что Apple планирует увеличить импорт iPhone со своих индийских заводов, чтобы минимизировать влияние новых американских тарифов на продукцию из Китая. Таким образом компания сможет избежать уплаты 54% пошлин, которые США ввели в отношении китайских товаров.