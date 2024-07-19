Транзит нефти "Лукойла" через Украину прекращен: реакция Словакии и Венгрии

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от российского "Лукойла" после ужесточения украинских санкций против него.

Откуда Словакия и Венгрия получают нефть

Словакия и Венгрия подтвердили, что продолжают получать нефть от других российских поставщиков, однако не от "Лукойла".

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В частности, в словацком Министерстве экономики сообщили, что этот шаг будет иметь влияние на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе.

По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация от Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика, российской компании "Лукойл",

– сказала пресс-секретарь Министерства экономики Марию Павлусик.

Во вторник Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки сырой нефти компанией "Лукойл" через Украину также больше не осуществляется.

Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой "Лукойл" не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением,

– сказал Сийярто журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, что "Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, которые были достаточно ограниченными и касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций, а также запрета на участие в приватизации и аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО значительно расширил эти санкции, включив запрет на транзит и другие ограничения.