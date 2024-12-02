В Украине могут появиться платные дороги: правительство инициировало процесс

В Украине планируют внедрение платных дорог, что является частью обязательств перед Европейским Союзом. Для финансирования уже заключены соглашения с Европейским инвестиционным банком.

Будут ли в Украине платные дороги

Правительство уже разработало соответствующий законопроект, что позволит ввести в Украине платные дороги, сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНН".

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Сейчас идет анализ трафика на шести основных маршрутах, чтобы определить целесообразность этого проекта и подготовить необходимые механизмы. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Сергей Деркач Заместитель министра развития общин и территорий Вопрос платных дорог – это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением ... Для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что изменения в стандарт ДСТУ 4092:2024 не окажут значительного влияния на работу светофоров.

Заметьте! Это означает, что принципы регулирования дорожного движения останутся в основном неизменными. Нововведения направлены на обновление технических аспектов, однако они не повлияют на основной порядок функционирования светофоров.