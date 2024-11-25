Тринадцатая зарплата: кто и при каких условиях может получить деньги

Некоторые украинцы могут получить тринадцатую зарплату. Речь идет о деньгах, которые относятся к поощрительным выплатам и выдаются работникам по итогам их работы за год.

От чего зависит размер тринадцатой зарплаты

Эти вознаграждения зависят от многих факторов, сообщает 24 канал со ссылкой на часть 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда".

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Их порядок, размеры и другие критерии могут определяться:

в коллективном договоре;

в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителем трудового коллектива.

Обратите внимание! То есть каждое предприятие, организация или компания должны иметь внутренний порядок выплаты годовой премии, где подробно прописаны условия, сроки выплат и тому подобное.

Какой размер тринадцатой зарплаты

При определении размера подобной премии учитывают следующие моменты:

праздничные дни;

отпуск (основной или дополнительный);

отпуск по уходу за ребенком;

отсутствие на работе по болезни (больничные);

больничные, связанные с несчастным случаем или профессиональным заболеванием.

В частности, в большинстве случаев подобная выплата формируется как одна двенадцатая от годового заработка за каждый месяц работы.

Важно! Тринадцатая зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата. Поэтому она подлежит налогообложению на общих основаниях в соответствии с нормами Налогового кодекса.