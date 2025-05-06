Из трех миллионов трудоустроен каждый пятый: почему бизнес не нанимает людей с инвалидностью
- 60% украинских компаний не могут найти работников с инвалидностью, которые соответствуют их квалификационным требованиям, но 80% имеют опыт трудоустройства таких людей.
- 92% предприятий не получают поддержки в поиске работников с инвалидностью, и 48% обращаются к знакомым в поисках кадров.
60% украинских компаний не могут найти работников с инвалидностью, которые соответствуют их квалификационным требованиям. Несмотря на трудности с подбором персонала, 80% предприятий отметили, что имеют опыт трудоустройства людей с инвалидностью или продолжают делать это сейчас.
С какими проблемами сталкивается бизнес
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Конфедерацией работодателей Украины, передает 24 Канал.
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Главной проблемой, по словам советника Конфедерации Родиона Колышко, остается нехватка специалистов с соответствующей подготовкой, а также отсутствие отлаженных каналов коммуникации между работодателями и потенциальными работниками.
Внимание. Бизнес не имеет возможности напрямую обратиться к людям с инвалидностью или хотя бы донести до них информацию о вакансиях.
Большинство предприятий – 92% – не получают никакой поддержки в поиске таких кадров ни со стороны государства, ни со стороны общественного сектора. Поэтому почти половина компаний (48%) вынуждены обращаться к собственным знакомым в поисках работников с инвалидностью.
Большинство бизнесов понимают необходимость
Впрочем, 90% работодателей осознают важность адаптации рабочего пространства под индивидуальные потребности. Как рассказал Колышко, 73% компаний уже модифицировали рабочие места за свой счет, а еще 20% воспользовались государственной поддержкой. Это свидетельствует, что государственные инструменты остаются малоэффективными.
Правда, аналитики определили, что отсутствие взаимопонимания между работодателями и людьми с инвалидностью может стать существенным барьером для послевоенного восстановления Украины.
Из почти трех миллионов людей с инвалидностью (2,7 миллиона по официальной статистике) только 18% имеют работу – это один из самых низких показателей в Европе. Между тем украинский рынок труда испытывает острый дефицит квалифицированных работников, и привлечение людей с инвалидностью могло бы частично решить эту проблему.