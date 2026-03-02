С 14 марта меняются правила работы наемных работников: будет жесткий лимит

В Украине переписали правила для бизнеса и работников во время военного положения. Уже с 14 марта меняется порядок приостановления трудовых договоров – для работодателей вводят вводят четкие сроки и новые требования.

Как изменят условия работы работников?

Главное нововведение – больше нельзя будет "замораживать" трудовой договор на неопределенное время, говорится в Законе Украины.

Если инициатива исходит от одной стороны – работника или работодателя – максимальный срок приостановления составит 90 календарных дней. Продлить этот период можно только по обоюдному согласию обеих сторон и только в пределах военного положения.

После завершения установленного срока договор восстанавливается автоматически: работник должен вернуться к работе, а работодатель – снова выплачивать зарплату.

Какова процедура восстановления работы и увольнения?

В случае, если предприятие готово вернуться к полноценной деятельности до завершения 90 дней, оно должно предупредить работника минимум за 14 календарных дней.

Если же по истечении максимального срока человек не может выйти на работу, договор могут расторгнуть.

В таком случае работодатель обязан полностью рассчитаться – выплатить задолженную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие причитающиеся суммы.

Трудовую книжку или ее дубликат должны выдать не позднее следующего дня после обращения работника.

Фактически государство устанавливает четкие рамки: "паузы" в трудовых отношениях больше не могут длиться бесконечно.

Почему Украина нуждается в новом Трудовом кодексе?

Действующий Трудовой кодекс создан более полувека назад и ориентирован для тогдашней экономики, а главными задачами нового будет адаптация к реалиям и распространение социальной защиты на новые формы занятости. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

7 января Правительство приняло проект нового Трудового кодекса, которым планируют начать реформу рынка труда. Предусмотренные обновленным кодексом изменения направлены на вывод занятости из тени и привлечение большего количества населения к официальному трудоустройству.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Действующий трудовой кодекс писали еще во времена Советского Союза, он был подстроен под промышленную экономику, под четко понятные процессы, которые поддавались классификации тех времен. Сейчас времена меняются, внедряется дистанционная работа, новые формы занятости, появляются контракты. При этом у нас существенно уменьшается численность трудоспособного населения из-за демографических проблем, миграцию. Фактической целью нового Трудового кодекса будет содействие максимальной занятости людей.

Как отметила Премьер-министр Юлия Свириденко, новый Трудовой кодекс нужен для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, а ключевым акцентом будет наращивание инклюзивности рынка труда и большего привлечения молодежи, женщин, людей с инвалидностью и ветеранов.

