Украина конфисковала продукцию с завода российского миллиардера: сколько миллионов стоит металл

Российский миллиардер Комаров пытался ввезти в Украину большое количество металлопродукции. Теперь она принадлежит нашему государству.

В Украине продолжают арест и конфискацию имущества и активов российских окупантов. "Неутешительные" новости добрались и до российского миллиардера Комарова.

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Конфискация продукции с завода россиянина

Еще до начала полномасштабного вторжения одно из украинских предприятий заказало металлопродукцию на российском заводе, владельцем которого является миллиардер Андрей Комаров. Вся продукция до этого находилась на украинской таможне.

Российский миллиардер Андрей Комаров находится под санкциями СНБО. Ограничение олигарха наложили 19 октября 2022 года, срок действия – 10 лет.

В мае 2023 года украинские предприниматели создали многочисленные фирмы-прокладки и пытались растаможить металлопродукцию, изготовленную на российском заводе "Киберсталь". ДБР разоблачило эти попытки и передало дело в суд.

Суд удовлетворил ходатайство Бюро и конфисковал товар российского миллиардера. Всю металлопродукцию стоимостью 3 миллиона гривен передали в управление АРМА.

Сейчас также проходят меры по привлечению к ответственности украинских предпринимателей, которые пытались делать бизнес с российскими оккупантами.