У мужа Людмилы Путиной конфисковали шикарную виллу во Франции: кто стал инициатором

Партнеры Украины продолжают давление на приспешников Кремля. На этот раз пострадал нынешний муж бывшей жены Путина Людмилы.

Конфискация виллы россиянина

Французские правоохранители конфисковали роскошную виллу россиянина Артура Очеретного. Это нынешний муж экс-супруги Путина Людмилы.

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Роскошный дом расположен на берегу Атлантического океана. Интересно, что конфискация состоялась еще 6 декабря, однако известно о ней стало известно только сейчас.

Вилла "Ривера" (или "Сюзанна") построена возле города Биарриц. Она имеет площадь в 450 квадратных метров и прилегающую территорию на 5 тысяч квадратных метров. В 2013 году ее купили за 5,4 миллиона евро.

Людмила Путина и Артур Очеретный публично не сообщали о своем браке. Мужчина называет себя предпринимателем, однако ни одна из его фирм успешной не стала, единственный источник его доходов – подачки Кремля.

О том, что недвижимость принадлежит россиянину Очеретному, стало известно благодаря работе журналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Конфискация состоялась благодаря жалобе французского отделения Transparency International, когда правозащитники требовали открыть происхождение средств на приобретение дома.

В течение длительного времени дом был заброшенным, там никто не жил. После начала полномасштабного вторжения на нем появились граффити с флагом Украины и надписью F*ck Putin.