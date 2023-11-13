В компании "Uklon" заявили о провокациях со стороны пророссийских журналистов и DDoS-атаки на сервис. Как предполагает руководство компании, причиной обострения российских ботов может стать чрезвычайная активность компании в волонтерстве и помощь ВСУ.

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Что ж, это наше официальное послание вам, агенты и коллаборанты. За 2023 год мы сделали два больших сбора на 80 млн — это 3000 FPV-дронов, которые уже летят на головы окупантов. В следующем году этих дронов будет еще больше, лично от Uklon,

– отметили в компании.

Как происходила атака

Начиная с вечера пятницы и все выходные, фиксировалась активность пророссийских "журналистов" и телеграмм-каналов, распространявших ложную информацию о функции в приложении "Uklon" - жалобу на водителя за "антиукраинскую позицию". Они утверждали, что якобы компания ввела эту функцию после недавнего речевого скандала с таксистом компании Bolt.

В то же время отмечалась тенденция, когда люди с российскими флажками ставили самую низкую оценку приложения и писали жалобы, не имеющие ничего общего с украинским сервисом.

Что известно о функции

Функция жалоба за "антиукраинскую позицию" доступна в соответствующей клиентской программе перевозчика "Uklon". Данный пункт находится в меню оценки поездки, когда клиент выбирает 1 или 2 звезды. При этом, как отмечают в компании, функция действительно существовала в приложении с начала полномасштабного вторжения и была нацелена на выявление ДРГ.

Важно! Компания официально заявила, что эта функция не о языке, а об отношении человека к государству: призывы к коллаборационизму, сепаратизму или другим формам неуважения к Украине, ее государственности и свободе.