У компанії "Uklon" заявили про провокації з боку проросійких журналістів та DDoS-атаки на сервіс. Як припускає керівництво компанії, причиною загострення російських ботів може бути надзвичайна активність компанії у волонтерстві та допомога ЗСУ.

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Що ж, це наше офіційне послання вам, агенти й колаборанти. За 2023-й рік ми зробили два великих збори на 80 млн — це 3000 FPV-дронів, які вже летять на голови окупантів. У наступному році цих дронів буде ще більше, особисто від Uklon,

– зазначили в компанії.

Як відбувалася атака

Починаючи з вечора п'ятниці й всі вихідні, фіксувалась активність проросійських "журналістів" та телеграм-каналів, які розповсюджували неправдиву інформацію про функцію в додатку "Uklon" — скаргу на водія за "антиукраїнську позицію". Вони стверджували, що нібито компанія ввела цю функцію після нещодавнього мовного скандалу з таксистом компанії "Bolt".

Водночас відзначалася тенденція, коли люди з російськими прапорцями ставили найнижчу оцінку додатку та писали скарги, які не мають нічого спільного з українським сервісом.

Що відомо про функцію

Функція скарга за "антиукраїнську позицію" є доступною у відповідній клієнтській програмі перевізника "Uklon". Даний пункт є у меню оцінки поїздки, коли клієнт обирає 1 чи 2 зірки. При цьому, як наголошують в компанії, функція насправді існувала в додатку від початку повномасштабного вторгнення та була націлена на виявлення ДРГ.

Важливо! Компанія офіційно заявила, що ця функція не про мову, а про ставлення людини до держави: заклики до колабораціонізму, сепаратизму чи інших форм неповаги до України, її державності та свободи.