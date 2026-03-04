67 миллионов в "тени" и неуплаченные налоги: БЭБ накрыло незаконный бизнес
- На Львовщине местный житель занимался незаконным бизнесом, продавая коллекционные монеты за наличные без уплаты налогов.
- Во время обысков у него нашли рекордную выручку.
На Львовщине местный житель занимался незаконным бизнесом, при этом не декларируя доходы и не платя налоги. Детективы БЭБ разоблачили нумизмата.
Что известно о деле уклонения от налогов на Львовщине?
Детективы Бюро экономической безопасности довели до финала дело о неуплате налогов и государство уже получило обратно более 13 миллионов гривен, сообщили в БЭБ.
По данным следствия, в 2024 году местный житель активно продавал коллекционные монеты за наличные. Деньги получал, но в декларациях их не показывал. В итоге бюджет недополучил более 13 миллионов гривен налога и военного сбора.
Во время обыска правоохранители нашли немалую "кассу" – 67 миллионов гривен в разных валютах. По версии следствия, эти средства были выручкой от продажи монет и также не фигурировали в отчетности.
Как результат, нумизмату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Впрочем, в ходе расследования он полностью компенсировал убытки государству. Теперь в суд подали ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.
Какие есть штрафы за уклонение от налогов и как наказывают бизнес?
Умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине влечет за собой большие штрафы, ограничение права занимать должность и конфискацию имущества. Поэтому если недоплата достигла от 85 тысяч гривен, то штраф может достигать даже 170 тысяч гривен и более.
В целом теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
Например, в феврале налоговая служба выявила 10 известных торговых сетей, использовавших схемы "дробления бизнеса" на 800 ФЛП для уклонения от налогов на 1 миллиард гривен. Материалы переданы в Бюро экономической безопасности Украины, где проводятся досудебные расследования.