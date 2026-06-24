Асфальт, битум и 240 миллионов в обход бюджета: БЭБ раскрыло схему с российским следом

В БЭБ сообщили о раскрытии масштабной схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями, связанными с гражданином России, в отношении которого введены санкции. В результате этой схемы государственный бюджет недополучил почти 244 миллиона гривен НДС.

Что известно о схеме

По данным БЭБ, речь идет о пяти предприятиях, которые занимались производством битума, асфальтобетонных смесей и других материалов, используемых в дорожном строительстве, сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

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Следствие установило, что должностные лица предприятий в течение длительного времени, вероятно, формировали фиктивный налоговый кредит посредством работы с компаниями, имеющими признаки фиктивности и транзитності:

часть операций существовала только на бумаге;

фактической поставки отдельной продукции не происходило;

предприятия искусственно завышали налоговый кредит;

это позволяло существенно уменьшать налоговые обязательства по НДС.

Именно из-за таких действий, по оценкам следствия, бюджет недополучил почти четверть миллиарда гривен.

Есть и важная деталь. Эти предприятия связаны с гражданином России, находящимся под санкциями. Пока Россия наносит ракетные удары по Украине, связанные с ней лица пытаются зарабатывать на украинских дорогах и одновременно экономить на налогах,

– подчеркнул Александр Цивинский.

В рамках уголовного производства детективы БЭБ уже сообщили о подозрении директору одного из предприятий. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Таким образом, раскрытие подобных схем свидетельствует об усилении борьбы с налоговыми злоупотреблениями и теневыми механизмами в бизнесе. Для государства это не только вопрос наполнения бюджета, но и контроля над компаниями, которые могут иметь связи с лицами, подпадающими под санкции, или страной-агрессором.

К слову, недавно в Николаевской области также раскрыли схему, с помощью которой владелица сети продуктовых магазинов пыталась уклоняться от уплаты налогов.

По данным следствия, предпринимательница регистрировала родственников и сотрудников в качестве отдельных индивидуальных предпринимателей, через счета которых проходили продажи товаров в продуктовых мини-маркетах. Однако фактически все финансовые операции и налоговую отчетность контролировал один человек — организатор схемы. Через сеть из 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей она, вероятно, скрывала реальные доходы от предпринимательской деятельности.