Украина национализировала завод российского сенатора, работавшего на россиян: где он расположен

Украина продолжает активно национализировать имущество находящихся под санкциями российских олигархов. Следующим на очереди стал сенатор Сергей Калашник.

Национализация активов подсанкционных россиян продолжается. Высший антикоррупционный суд вынес решение об активах российского сенатора Сергея Калашника, владевшего одним из крупнейших профильных предприятий в Европе.

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Важный завод теперь принадлежит Украине

ВАКС удовлетворил ходатайство Министерства юстиции о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп". Предприятие находится в Сумской области.

Этот завод – один из самых больших в Европе, специализирующийся на производстве гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей. Как сообщили в Службе безопасности Украины, до начала полномасштабного вторжения предприятие активно работало на российском военно-промышленном комплексе.

В частности, продукция завода была очень необходима россиянам для производства военных кораблей. Что касается самого Калашника, то он голосовал за "присоединение" к России так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также в СБУ сообщили, что досудебное расследование деятельности российского сенатора продолжается.