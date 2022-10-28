Статус членства автоматически возобновится 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября, во время ежегодного собрания организации.

Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако

Почему это важно

Участие Украины в МОВВ на правах постоянного членства позволит украинским виноделам активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами.

Уже 4 ноября в Мексике состоится 43-й Всемирный конгресс виноградарства и виноделия. На событии Украину представит общественный союз "Укрсадвинпром" в лице председателя объединения Владимира Печко, которого Минагрополитики избрало официальным представителем нашего государства в МОВВ.

Чем занимается МОВВ Международная организация виноградарства и виноделия (International Organisation of Vine and Wine) создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года. Цели организации – защита интересов виноделов и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке.

К слову, по информации Госстата, на начало 2022 года общая площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств в Украине составляла 34,0 тысячи гектаров, а валовой сбор достигал 257,5 тысячи тонн.

Подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградники которых составляют не менее 25% от общей площади виноградных насаждений в Украине, временно оккупированы или расположены в зоне боевых действий.

Участие Украины в Международной организации виноградарства и виноделия важно для защиты интересов в целом 144 винодельческих предприятий, зарегистрированных на территории нашего государства, 29 из которых – малые производители винодельческой продукции.

Обратите внимание! Не знаете, где найти новых клиентов? Поручите поиск технологиям. Big Data-инструменты от Киевстар Бизнес подберут именно тех, кто больше всего отвечает вашему запросу.