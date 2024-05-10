Украинцы покупают больше земли, чем в довоенные годы

Среди украинцев существенно вырос спрос на земельные участки. Земельных участков в 2024 году покупают больше, чем в довоенном 2021 году.

Сколько земли покупают украинцы

В этом году спрос на земельные участки и недвижимость в Украине значительно вырос, достигнув роста в 1,5 раза. В первом квартале 2024 года украинцы активнее осуществляли покупку и продажу земли, чем в предыдущие годы.

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Так, в первом квартале украинцы зарегистрировали более 185 тысяч договоров об отчуждении земельных участков. Это на 56% больше, чем за первый квартал 2023 года. Тогда было 119 тысяч таких сделок.

Рост других сделок тоже растет

Количество сделок об отчуждении земли уже втрое больше, чем до начала войны. Например, в 2021 году, было оформлено более 136 тысяч договоров.

В то же время в этом году количество сделок с другой недвижимостью, кроме земли, выросло в полтора раза, и составляет более 181 тысячи документов в первом квартале, тогда как в прошлом году их было почти 117 тысяч.

Эти показатели все еще на 16% ниже довоенных, когда за три месяца было использовано более 216 тысяч бланков для отчуждения земли.

Динамика нотариальных бланков по отчуждению земли и недвижимости / Инфографика – Opendatabot

Можно ли получить участок бесплатно

В прошлом году общее количество использованных нотариальных бланков увеличилось на 2,6 миллиона, однако это количество все еще меньше по сравнению с периодом до начала полномасштабного конфликта.

В Украине закон позволяет каждому гражданину бесплатно получить один земельный участок для определенного вида использования, выбранный в любой части страны, независимо от места регистрации. Впрочем, во время войны закон не позволяет бесплатную передачу земли в частную собственность.

Несмотря на военное положение, граждане все еще имеют возможность выбрать участок для будущего оформления права собственности.

В этот период необходимо подать запросы на публичную информацию в соответствующие органы. Когда военное положение будет отменено, процедура регистрации земли в собственность будет продолжена согласно установленным правилам.

Чтобы оформить земельный участок после военного положения в Украине, надо выполнить следующие действия: