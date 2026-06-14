Украинцы массово открывают малые предприятия: какие виды деятельности наиболее популярны в 2026 году

Несмотря на то, что полный год продолжается полномасштабное вторжение, в Украине активно открывается малый бизнес. В частности, за пять месяцев текущего года в этой сфере было зарегистрировано 5007 новых предприятий. А это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Какой бизнес массово открывают украинцы

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные платформы VKURSI.

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Большинство регистраций – 99% всех вновь созданных объектов – это физические лица-предпринимателии. Согласно информации,, собственное дело начали 4 966 ФЛП и 41 юридическое лицо. В прошлом году за это время начали работу 4336 ФЛП и 17 юрлиц.

Эксперты отмечают: высокий уровень доверия к малому бизнесу сохраняется. Именно формат ФЛП является основной организационной моделью для предпринимателей в сфере услуг.

Интересно! Юридические лица значительно менее популярны.

В январе 2026 года в отрасли зарегистрировали 836 новых предприятий. А в феврале количество новых ФЛП упало с 833 до 737, то есть на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время уже в марте появилось 1 157 новых предприятий, а в мае – 1 092.

А больше всего регистраций «пришлось» на апрель, когда собственное дело открыли 1 173 субъекта хозяйствования.

Наиболее активно открывали бизнесы в сфере красоты и ухода, то есть парикмахерских услуг и салонов красоты – с начала 2026 года в Украине таких появилось 4 859. Среди них, в частности, было 4 829 ФЛП и 30 юридических лиц.

Что еще следует знать о бизнесе и компаниях в Украине

Украинцы сейчас активно начали покупать некоторые товары. В частности, речь идет об энергетических напитках, готовой кулинарии и еде на вынос. Но наиболее популярны шоколадные батончики. Об этом сообщили в компании Varus.

В то же время компании Польши планируют постепенно выходить на украинский рынок. Власти страны стремятся, к тому, чтобы как государственные,, так и частные компании рассматривали открытость Украины как уникальную возможность для роста.