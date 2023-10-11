Нация предпринимателей: украинцы открыли рекордное количество ФЛП – какой бизнес популярный

Предпринимателей в Украине становится все больше. Показатель не просто демонстрирует положительную динамику – он бьет рекорды.

Рекордное количество новых предпринимателей в Украине

В сентябре в Украине зарегистрировались 35 587 новых ФЛПов. Этот самый высокий показатель не только после начала полномасштабного вторжения, но и за три последних года.

Читайте также Хорошая зарплата, а работодатели готовы подраться: какие профессии сейчас наиболее востребованы

Предыдущий рекорд зафиксировали в июне прошлого года, тогда в Украине появилось 31 477 новых предпринимателей. Приближаться к этим показателям удавалось в июне и июле 2020 года, тогда количество новых ФЛП тоже переваливало за 30 тысяч.

Какие сферы наиболее популярные

Около половины новых предпринимателей будут работать в сфере программирования и торговли, розничной и оптовой. Также популярно было предоставление индивидуальных услуг.

На вершине оказались и образование, предоставление информационных услуг, кафе и рестораны.

Где больше новых предпринимателей

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные помощники движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций, расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Пятая часть новых ФЛП начнут работу в Киевской области. Среди лидеров в верхушке Днепропетровска и Львовской области.

Также очевидно, что самые низкие показатели в регионах, которые временно находятся под оккупацией, или где ведутся боевые действия.