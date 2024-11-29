Закон о повышении налогов вступит в силу 29 ноября, а не 1 декабря

Шмыгаль сообщал, что закон о повышении налогов, который подписал Владимир Зеленский вступит в силу с 1 декабря. Впрочем, в связи со сроком принятия соответствующего документа, он начнет действовать раньше, а именно уже с 29 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон № 4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", обнародованный официальным изданием Рады "Голос Украины".

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Когда в Украине вырастут налоги

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале накануне рассказал, что закон о повышении налогов вступит в силу 29 ноября в связи со "сроком публикации закона".

Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. По ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана,

– написал он.

Чиновник также анонсировал, что в течение 29 ноября обнародуют официальное разъяснение по этому поводу.

Напомним, Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о повышении налогов в Украине. Ранее документ был принят Верховной Радой. Отмечается, что общая сумма повышения налогов в 2024 году составит около 8 миллиардов гривен.