Украинский гигант по производству кормов для животных вышел на рынок Южной Кореи

Украинский производитель кормов для животных Kormotech вышел на рынок Южной Кореи. В дальнейшем компания также планирует начать сотрудничество с сетями зоомагазинов и ветеринарных клиник.

Kormotech вышел на азиатский рынок

Крупнейший украинский производитель еды для кошек и собак Kormotech стал первой компанией в нашей стране, которая начала экспортировать корм для животных на корейский рынок.

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Их продукция уже представлена на специализированных интернет-площадках Южной Кореи.

Рынок еды для домашних любимцев в Южной Корее занимает третье место в Восточной Азии после Китая и Японии. По денежному объему он превышает украинский рынок втрое.

Особенность южнокорейского рынка заключается в том, что 67% продаж осуществляется через интернет-каналы, сообщается в пресс-релизе. Доля продаж специализированной еды для кошек и собак в Южной Корее распределяется равномерно – 50% на 50%.

Что планирует компания

По словам менеджера по развитию экспортных рынков Азии в компании Kormotech Владислава Мазуркевича, супер премиальные и премиальные линейки кормов для кошек и собак уже представлены на 12 ведущих e-commerce платформах Южной Кореи. Среди них, в частности, Naver, Coupang, TM, WM, G-market, Auction, 11th St., Lotte On, Interpark, SSG, CJ on style, GS Shop.

В то же время до конца этого года хотим начать сотрудничество и с сетями зоомагазинов и ветеринарных клиник, чтобы клиенты имели возможность посмотреть на товар, осмотреть его, так сказать, почувствовать,

– отмечает Мазуркевич.

В прошлом году Kormotech имел оборот в 152 миллиона долларов и увеличил долю продаж за рубежом до 31%. Соотношение продаж за рубежом и в Украине составляет сейчас 31% до 69% в тоннах соответственно.

Бренды Kormotech наиболее динамично выросли на рынках Румынии (+35%), Польши (+11%) и Молдовы (+11%) по сравнению с предыдущим годом.

Компания заключила контракты с партнерами в Малайзии, начала продажи в Финляндии, активно развивается на рынках Испании и Италии, расширив свое присутствие до 42 стран мира. На внутреннем рынке Украины Kormotech также сохраняет свои лидерские позиции.