Kormotech вийшов на азійський ринок

Найбільший український виробник їжі для котів і собак Kormotech став першою компанією в нашій країні, яка почала експортувати корм для тварин на корейський ринок.

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Їхня продукція вже представлена на спеціалізованих інтернет-майданчиках Південної Кореї.

Цікаво! Ринок їжі для домашніх улюбленців у Південній Кореї займає третє місце у Східній Азії після Китаю і Японії. За грошовим обсягом він перевищує український ринок втричі.

Особливість південнокорейського ринку полягає в тому, що 67% продажів здійснюється через інтернет-канали, повідомляється у пресрелізі. Доля продажів спеціалізованої їжі для котів і собак в Південній Кореї розподіляється рівномірно – 50% на 50%.

Що планує компанія

За словами менеджера з розвитку експортних ринків Азії у компанії Kormotech Владислава Мазуркевича, супер преміальні та преміальні лінійки кормів для котів і собак вже представлені на 12 провідних e-commerce платформах Південної Кореї. Серед них, зокрема, Naver, Coupang, TM, WM, G-market, Auction, 11th St., Lotte On, Interpark, SSG, CJ on style, GS Shop.

Водночас до кінця цього року хочемо розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік, щоб клієнти мали можливість подивитися на товар, оглянути його, так би мовити, відчути,

– зазначає Мазуркевич.

Торік Kormotech мав оборот у 152 мільйони доларів і збільшив частку продажів за кордоном до 31%. Співвідношення продажів за кордоном та в Україні становить нині 31% до 69% в тоннах відповідно.

Бренди Kormotech найбільш динамічно зросли на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%) порівняно з попереднім роком.

До слова! Компанія уклала контракти з партнерами в Малайзії, розпочала продажі у Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 42 країн світу. На внутрішньому ринку України Kormotech також зберігає свої лідерські позиції.