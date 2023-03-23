Украинская компания, которая сотрудничала с Россией

В СБУ рассказали, что одесская компания продавала России инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе государства-агрессоры.

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В частности, эти газы необходимы в процессе изготовления лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения,

– говорится в сообщении.

В настоящее время руководителю украинского предприятия доложено о подозрении по двум статьям УКУ: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

Важно! Украинское предприятие – уникально по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более 90%, в то время как местные заводы на территории России дают только 60% очистки.

Как действовали владельцы предприятия

Чтобы сохранить контроль над украинской компанией в 2022 году фактические владельцы учреждения, которые являются гражданами России, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в Россию в марте 2021 года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.

Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию,

– отметили в СБУ.

Также там добавили, что во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности.